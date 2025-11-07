من بينهم المطرب إسماعيل الليثي.. مصرع 3 وإصابة 7 في حادث مروع بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

شهد الطريق الصحراوي الشرقي جنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، حادث تصادم سيارتين ملاكى مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بكسور وكدمات متنوعة، ومن بينهم المطرب الشعبي إسماعيل الليثي .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

تم الدفع بسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، وتبين مصرع كل من: أشرف محمد، 50 عاما، ناجح عبد العزيز، 46 عام، علاء عبد العزيز، 38 عام.

كما أصيب كل من: اسماعيل رضا الليثي ( مطرب شعبي ) وأعضاء فرقته الموسيقية: سري جمعه، 31 عاما، شريف سامي، 48 عاما، حسام محمد، 35 عام، ياسمين علي، 50 عاما، عمر أشرف، 13 عاما، محمد أشرف، 35 عاما.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكشفت مصادر أولية عن إصابة المطرب اسماعيل الليثى بنزيف حاد وغيبوبة، وإصابة الآخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وجار إخضاعهم للعلاج اللازم.

كما نشرت الصفحة الرسمية للمطرب خبر إصابته وناشدت المتابعين بالدعاء له بالشفاء .