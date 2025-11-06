"ابعدوا الموبايل عنكم".. وصية أم سبقت مصرعها وأسرتها في حريق بيجام
كتب : أسامة عبدالرحمن
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:
قبل أيام قليلة من وفاتها المأساوية، كتبت الأم ضحية حريق بيجام وصيتها الأخيرة دون أن تدري، تحذر، في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، من الخطر الذي أنهى حياتهم، قائلة: "المفروض تبعد الكهربا والموبايل عنك مسافة لما تيجي تنام... عشان خطر".
سادت حالة من الصدمة منطقة بيجام بشبرا الخيمة بعد أن أودى الحريق بحياة الأم سارة أسامة إبراهيم، وشقيقتها نورهان، وأطفالها الثلاثة، بالإضافة إلى نجل شقيقتها، نتيجة ماس كهربائي سببه شاحن هاتف محمول.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على النيران.
أسفرت المعاينة الأولية عن أن الوفاة نتجت عن الاختناق بالدخان الكثيف، بينما التهمت النيران محتويات الشقة بالكامل.
تم نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام، وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على الملابسات الكاملة للحادث.
