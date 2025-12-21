إعلان

"غالية علينا".. مبادرة للحفاظ على المنشآت والمشروعات العامة بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

01:19 م 21/12/2025

الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلقت محافظة جنوب سيناء مبادرة للحفاظ على المنشآت والطرق والمشروعات العامة تحت شعار "غالية علينا"، تأكيدًا على أهمية المشاركة المجتمعية في حماية مقدرات الدولة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

ودعا محافظ جنوب سيناء، المجتمع المحلي للمشاركة في حماية الإنجازات التنموية التي جرى إنجازها على أرض المحافظة، كون الحفاظ عليها مسؤولية جماعية وليست حكومية فقط، مما يعزز الاستفادة من المشروعات، ويضمن استمرار تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن المبادرة تركز على المشاركة الشعبية لضمان استدامة التنمية، وغرس الانتماء، وتوعية المواطنين بأهمية صيانة المرافق العامة.

وأوضح المحافظ أنه جرى إطلاق الحملة بكافة مدن المحافظة، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الحفاظ على الأصول العامة وتقدير الاستثمارات الحكومية، وإشراك المواطنين في مراقبة وحماية المنشآت والمشروعات، ليصبحوا شركاء في التنمية، وضمان استمرارية المشروعات التنموية وفعاليتها على المدى الطويل، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى الأفراد تجاه ممتلكات وطنهم.

وأكد أن المبادرة تتضمن تنظيم حملات توعية، وحملات نظافة، وإشراك الشباب والمتطوعين، مع تحديد الجهات الراعية سواء كانت وزارات، أو هيئات حكومية مثل وزارة البيئة، بالتنسيق مع المحافظة ممثلة في مشروع "جرين شرم"، ومن المقرر أن يجري خلالها أيضًا تسليط الضوء على نتائج التنمية، وأهمية المحافظة عليها، مثل "طرق جديدة، مشروعات مياه" وغيرها، خاصة أن الحفاظ على المشروعات يعد واجب وطني ومجتمعي.

وأشار إلى أنه جرى إطلاق حملة لرفع الوعي البيئي بمنطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ في يونيو الماضي، ضمن أنشطة مشروع جرين شرم، لتعزيز المشاركة المجتمعية في إجراءات تحول شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، والتعريف بأهداف وإنجازات مشروع “جرين شرم”، والذى يُنفذ بالشراكة بين وزارة البيئة المصرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومحافظة جنوب سيناء، والمجتمع المحلي، وبدعم من مرفق البيئة العالمي (GEF)، مؤكدًا أن المشروع يتبنى تقنيات وممارسات تقلل الانبعاثات الكربونية، ويعزز الإدارة الذكية للمخلفات، وحماية الموارد البيئية الفريدة للمنطقة.

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد مبارك جنوب سيناء المشروعات العامة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية