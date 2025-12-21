أطلقت محافظة جنوب سيناء مبادرة للحفاظ على المنشآت والطرق والمشروعات العامة تحت شعار "غالية علينا"، تأكيدًا على أهمية المشاركة المجتمعية في حماية مقدرات الدولة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

ودعا محافظ جنوب سيناء، المجتمع المحلي للمشاركة في حماية الإنجازات التنموية التي جرى إنجازها على أرض المحافظة، كون الحفاظ عليها مسؤولية جماعية وليست حكومية فقط، مما يعزز الاستفادة من المشروعات، ويضمن استمرار تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن المبادرة تركز على المشاركة الشعبية لضمان استدامة التنمية، وغرس الانتماء، وتوعية المواطنين بأهمية صيانة المرافق العامة.

وأوضح المحافظ أنه جرى إطلاق الحملة بكافة مدن المحافظة، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الحفاظ على الأصول العامة وتقدير الاستثمارات الحكومية، وإشراك المواطنين في مراقبة وحماية المنشآت والمشروعات، ليصبحوا شركاء في التنمية، وضمان استمرارية المشروعات التنموية وفعاليتها على المدى الطويل، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى الأفراد تجاه ممتلكات وطنهم.

وأكد أن المبادرة تتضمن تنظيم حملات توعية، وحملات نظافة، وإشراك الشباب والمتطوعين، مع تحديد الجهات الراعية سواء كانت وزارات، أو هيئات حكومية مثل وزارة البيئة، بالتنسيق مع المحافظة ممثلة في مشروع "جرين شرم"، ومن المقرر أن يجري خلالها أيضًا تسليط الضوء على نتائج التنمية، وأهمية المحافظة عليها، مثل "طرق جديدة، مشروعات مياه" وغيرها، خاصة أن الحفاظ على المشروعات يعد واجب وطني ومجتمعي.

وأشار إلى أنه جرى إطلاق حملة لرفع الوعي البيئي بمنطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ في يونيو الماضي، ضمن أنشطة مشروع جرين شرم، لتعزيز المشاركة المجتمعية في إجراءات تحول شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، والتعريف بأهداف وإنجازات مشروع “جرين شرم”، والذى يُنفذ بالشراكة بين وزارة البيئة المصرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومحافظة جنوب سيناء، والمجتمع المحلي، وبدعم من مرفق البيئة العالمي (GEF)، مؤكدًا أن المشروع يتبنى تقنيات وممارسات تقلل الانبعاثات الكربونية، ويعزز الإدارة الذكية للمخلفات، وحماية الموارد البيئية الفريدة للمنطقة.