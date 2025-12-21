إعلان

إصابة طبيبة وزوجها و3 من أبنائها بتسمم غذائي في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

12:47 م 21/12/2025

مستشفى طما المركزي

استقبل مستشفى طما المركزي شمالي محافظة سوهاج، 5 أشخاص مصابين بتسمم غذائي، ادعاء تناولهم طعام فاسد، جميعهم يقيمون بدائرة المركز طما.

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا بالواقعة، وتبين من التحريات وصول "أسماء. ا" 33 سنة طبيبة، "أحمد. و"40 سنة زوج الأولى، وأبنائهم "أسر" 10 سنوات، "كنزي" 7 سنوات، "أيتن" 11 سنة، ويقيمون دائرة المركز.

بسؤال المصابين أفادوا بتناولهم طعامًا فاسدًا، وجرى حجزهم بقسمي الباطنة والأطفال بالمستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مستشفى طما المركزي مركز طما تسمم غذائي سوهاج

