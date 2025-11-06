"ابعدوا الموبايل عنكم".. وصية أم سبقت مصرعها وأسرتها في حريق بيجام

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

روى شهود عيان تفاصيل مروعة للحظات الأولى لحريق شقة بمنطقة بيجام في شبرا الخيمة، والذي أودى بحياة أسرة كاملة من 6 أفراد.

وأكد الجيران أن أصوات صراخ الأطفال واستغاثاتهم هزت الشارع، بينما التهمت النيران الشقة في دقائق معدودة.

وقال أحد الجيران: "فوجئنا صباحًا بأصوات استغاثة وصراخ عالٍ، سمعنا الأطفال يبكون ويصرخون، والدخان كان يخرج بكثافة من الشباك. حاولنا كسر الباب لكنه كان مكهربًا، ولم يستطع أحد الدخول".

وأضاف شاهد آخر أن سرعة انتشار اللهب كانت هائلة، "في دقائق الشقة كلها اشتعلت، والدخان أغرق المكان".

وكشف مصدر أمني أن المعاينة الأولية أرجعت سبب الحريق إلى ماس كهربائي ناتج عن شاحن هاتف محمول، اندلع أثناء نوم أفراد الأسرة، مما أدى إلى اختناقهم بالدخان الكثيف.

وأوضح أن النيران التهمت باب الشقة، وهو ما منعهم من الخروج وأدى إلى مصرعهم جميعًا على الفور.

والضحايا هم أم وجدة وأربعة أطفال، أحدهم من ذوي الهمم.

وقد تمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها بعد انتداب المعمل الجنائي للوقوف على الأسباب النهائية للحادث وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

