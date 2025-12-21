إعلان

إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمرحلة الإعدادية في جنوب سيناء

كتب : مصراوي

01:00 م 21/12/2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025 – 2026، بالمرحلة الإعدادية نقل والشهادة الإعدادية.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي ستنطلق يوم الأحد الموافق 4 يناير المقبل، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 14 يناير، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص أول يومين في الامتحانات للمواد الغير مضافة للمجموع، وهم التربية الدينية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى أن امتحانات مادة التربية الرياضية تعقد بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه المختص.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن امتحانات الشهادة الإعدادية سينطلق يوم السبت الموافق 17 يناير المقبل، وتنتهي يوم الخميس الموافق 22 يناير المقبل، مؤكدًا أن امتحانات المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات، والرسمية المتميزة، لغات والخاصة لغات، بداية من 1 يناير المقبل على أن يكون امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين، واللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف، وذلك بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه المختص، وتحدد المدرسة الجدول وتخطر به الطلاب، وذلك تحت إشراف الإدارة التعليمية.

وأكد أنه سيجري تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي بلجنة النظام والمراقبة بالمدرسة الفندقية بمدينة طور سيناء، عقب إرسال الكشوفات إليها طبقًا لأرقام الجلوس، لافتًا إلى أنه سيجري تقويم الأنشطة التربوية عمليًا قبل الامتحان النظري بوقت كافي على أن يتم مراعاة أعياد الأخوة المسيحيين، وترسل النتيجة إلى لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة الفندقية.

وأشار إلى أن طلاب المنازل يعفون من أداء امتحانات في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والعملي في مادة العلوم.

الشهادة الإعدادية جنوب سيناء امتحانات الفصل الدراسي الأول

