الرئيس الإسرائيلي يدعو لتدشين حملة عالمية لمواجهة معاداة السامية

تل أبيب - (د ب أ)

بعد أسبوع من الهجوم على عيد يهودي على شاطئ بوندي في سيدني، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا، معظمهم من اليهود، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج اليوم الأحد لتدشين حملة عالمية لمواجهة معاداة السامية.

وقال هرتسوج خلال فعاليات في القدس لتأبين الذين قتلوا في أستراليا: "تزايد الكراهية لليهود في العالم يمثل حالة طوارئ عالمية".

وقد أطلق المهاجمان، أب وابنه، النيران على الشاطئ الشهير خلال عيد الحانوكا، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وقد قتلت الشرطة الأب، وتم نقل الابن إلى المستشفى بعد إصابته بإصابات تهدد الحياة.

وحث هرتسوج الجميع على المشاركة في مكافحة معاداة السامية. وقال "هناك حاجة عاجلة لمنع الكارثة المقبلة. لن نقف في انتظار حدوث ذلك".

وأضاف أن مكافحة معاداة السامية تتطلب أن تتخذ الدول "إجراءات قوية للغاية وحازمة" وأن تظهر أيضا "القيادة القوية".