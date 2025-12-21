إعلان

بعد يوم من عقد قرانه.. الفنان تامر مجدي يتعرض لأزمة صحية

كتب : سهيلة أسامة

01:02 م 21/12/2025

تامر مجدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض الفنان تامر مجدي لأزمة صحية، وذلك بعد ساعات قليلة من احتفاله بعقد قرانه.

ونشر تامر مجدي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، ظهر خلالها وهو يتلقى محاليل طبية، وعلّق قائلًا: "آه يا ولاد ...".

وكان الفنان تامر مجدي احتفل بعقد قرانه أمس، وشارك جمهوره مقطع فيديو من الاحتفال عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.. اليوم عقد قراني على سنة الله ورسوله، اللهم ارزقنا البركة، وارزق كل إخواتي وأصحابي بالزواج الصالح، شكرًا على وجودكم جنبي في اليوم ده وفرحتكم ليا اللي من القلب".

يذكر أن الفنان تامر مجدي شارك في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، ونيقولا معوض، ومسلسل الاختيار الجزء الأول.

اقرأ أيضًا:

"أفتقدك كثيرًا".. رسالة مؤثرة من منى زكي لوالدها الراحل

أحلى الأوقات وأنا معاكم.. محمد إمام ينشر فيديو ترويجي لـ "الكينج" وسط جمهوره

تامر مجدي ازمة صحية عقد قران

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية