بعد يوم من عقد قرانه.. الفنان تامر مجدي يتعرض لأزمة صحية

تعرض الفنان تامر مجدي لأزمة صحية، وذلك بعد ساعات قليلة من احتفاله بعقد قرانه.

ونشر تامر مجدي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، ظهر خلالها وهو يتلقى محاليل طبية، وعلّق قائلًا: "آه يا ولاد ...".

وكان الفنان تامر مجدي احتفل بعقد قرانه أمس، وشارك جمهوره مقطع فيديو من الاحتفال عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.. اليوم عقد قراني على سنة الله ورسوله، اللهم ارزقنا البركة، وارزق كل إخواتي وأصحابي بالزواج الصالح، شكرًا على وجودكم جنبي في اليوم ده وفرحتكم ليا اللي من القلب".

يذكر أن الفنان تامر مجدي شارك في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، ونيقولا معوض، ومسلسل الاختيار الجزء الأول.

