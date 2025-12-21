ضبط 2000 كيلو كبدة منتهية الصلاحية قبل توريدها للمطاعم بالفيوم

ضبطت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، اليوم الأحد، كمية كبيرة من الكبدة المجمدة داخل إحدى الثلاجات الخاصة بتوريد اللحوم إلى المطاعم والمحال التجارية، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق.

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إنه جرى ضبط 2000 كيلو جرام من الكبدة المستوردة داخل أحد المخازن التابعة لثلاجة حفظ اللحوم، وتبين أنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن الحملة قامت بالتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث جرى إخطار نيابة بندر الفيوم التي تولت التحقيق.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار الحملات التموينية بشكل يومي لضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.