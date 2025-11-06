الشرقية تُطلق مشروعًا قوميًا لاكتشاف جيل جديد من نجمات كرة القدم النسائية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف مصدر أمني أن سبب الحريق المروع الذي اندلع في شقة سكنية بالطابق السابع بإحدى عقارات شارع عزيز المصري بمنطقة بيجام في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كان ماسًا كهربائيًا ناتجًا عن شاحن هاتف محمول.

وأسفر الحريق المروع عن وفاة أسرة كاملة مكونة من أم وجدة وأربعة أطفال، بينهم طفل من ذوي الهمم.

وأكد المصدر أن الحريق اندلع أثناء نوم أفراد الأسرة، ما أدى لاختناقهم بالدخان الكثيف قبل أن تلتهم النيران باب الشقة، ما حال دون خروجهم وتسبب في مصرعهم جميعًا على الفور.

وانتقلت فرق الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي العقار والمباني المجاورة، بينما نُقلت الجثامين إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

من جهتها، انتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وتقدير الخسائر المادية، كما كلفت المباحث الجنائية باستكمال التحقيقات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.