قريب للضحايا يروي لحظات الرعب في مأساة بيجام (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف أحد أقارب الأسرة التي راحت ضحية حريق مروع بمنطقة بيجام في شبرا الخيمة، عن تفاصيل مؤلمة للحظات الأخيرة داخل الشقة التي التهمتها النيران، وأسفرت عن مصرع 6 أفراد من أسرة واحدة، في حادثة كشفت التحقيقات الأولية أن سببها ماس كهربائي من شاحن هاتف محمول.

قال قريب الضحايا إنه تلقى اتصالًا يخبره باشتعال النيران، فأسرع إلى المكان ليجد سيارات الإسعاف والإطفاء، مضيفًا: "المنظر كان صعبًا جدًا، الشقة كلها كانت منصهرة من النار، حتى الأطفال لم تكن لهم ملامح، وكنا نُنزلهم واحدًا تلو الآخر".

وأشار إلى أن الجيران أكدوا سماعهم صراخًا واستغاثات حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحًا، ومشاهدتهم لأحد الأطفال يحاول النجاة من النافذة، لكنهم لم يتمكنوا من الدخول لإنقاذهم لأن باب الشقة كان مكهربًا.

وأضاف: "اضطر الجيران لتغطية الباب حتى يتمكنوا من فتحه، وبعد أن دخلوا وجدوا دخانًا كثيفًا يملأ المكان، وكانت الأسرة بأكملها قد فارقت الحياة".

ومن جانبه، أوضح مصدر أمني أن الحريق الذي اندلع في شقة سكنية بالطابق السابع بشارع عزيز المصري، نتج عن ماس كهربائي بشاحن هاتف محمول. وأسفر عن وفاة أفراد أسرة كاملة مكونة من أم وجدة وأربعة أطفال، أحدهم من ذوي الهمم.

وأكد المصدر أن الحريق اندلع أثناء نوم أفراد الأسرة، مما أدى لاختناقهم بالدخان الكثيف قبل أن تلتهم النيران باب الشقة، وهو ما حال دون تمكنهم من الخروج وتسبب في مصرعهم جميعًا.

وقد تمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقار والمباني المجاورة، بينما نُقلت الجثامين إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، التي انتدبت المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق بدقة وتقدير الخسائر، وكلفت المباحث الجنائية باستكمال التحريات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

حريق بيجام.. كيف قتل "شاحن الموبايل" أسرة كاملة في شبرا الخيمة؟- فيديو وصور

النيابة تنتدب الطب الشرعي لمعاينة جثامين أسرة شبرا الخيمة المنكوبة

كواليس اللحظات الأخيرة.. مصدر أمني يكشف سر مصرع أسرة كاملة في حريق شبرا الخيمة