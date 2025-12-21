إعلان

ضبط طن لحوم فاسدة وتحرير 26 محضرًا خلال أسبوع بالمنيا

كتب : جمال محمد

01:12 م 21/12/2025
    حملات المنيا
    حملات بيطري المنيا

واصلت مديرية الطب البيطري بالمنيا حملاتها المكثفة من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ومنتجاتها، في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط السلع الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين، والتشديد على عدم التهاون مع المخالفين، باعتبار صحة المواطن أولوية قصوى.

وأسفرت الحملات، التي تم تنفيذها خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر الجاري، عن تحرير 26 محضرًا وضبط طن من اللحوم ومنتجاتها غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

وتنوعت الكميات المضبوطة ما بين لحوم بلدية، وكبدة مجمدة، ومصنعات لحوم، ولحوم مجمدة، ودواجن، وأسماك، ودهون ومخلفات، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إرسال العينات إلى المعامل المختصة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد الدكتور رمضان توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومكثف بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة المعروض من اللحوم والمنتجات الغذائية، والتصدي بكل حسم لأي مخالفات تمثل خطرًا على صحة المواطنين.

ضبط طن لحوم فاسدة مديرية الطب البيطري المنيا اللواء عماد كدواني

