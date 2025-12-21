مباريات الأمس
"امتنعوا عن التدريبات".. أزمة عاصفة بمنتخب أوغندا قبل كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد عبد الهادي

12:12 م 21/12/2025

منتخب أوغندا

يواجه منتخب أوغندا أزمة عاصفة قبل ساعات قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما امتنع اللاعبين عن خوض التدريبات الجماعية أمس السبت.

ويتواجد منتخب أوغندا في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، رفقة كل من تونس وتنزانيا ونيجيريا.

ماذا حدث في معسكر منتخب أوغندا؟

شهدت الساعات الماضية، رفض لاعبو المنتخب الأوغندي من نزول المران الجماعي الذي كان مقرر إقامته في الرابعة عصرً أمس السبت، وبعد وصول المدير الفني وتحضير المعدات، لم يحضر أي من اللاعبين ليعود المدرب مرة أخرى للفندق وتم سحب المعدات من الملعب.

بحسب موقع كاووو الأوغندي، أن هذه الأزمة جاءت بعد عدم حصول لاعبي المنتخب على مكافات التأهل لأمم أفريقيا والمقدرة بـ 10 الاف يورو لكل لاعب.

وأشار الموقع أن الاتحاد الأوغندي اجتمع مع اللاعبين ووعدهم بصرف المكافآت ولكن اللاعبين رفضوا بسبب عدم تلقيهم أي مستحقات منذ عام ليقرروا التعبير عن غضبهم بعدم حضورهم التدريبات.

جدير بالذكر أن منتخب أوغندا سيفتتح مبارياته في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب تونس يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولي من دور المجموعات.

منتخب أوغندا كأس الأمم الأفريقية أوغندا وتونس أمم أفريقيا

