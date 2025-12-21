بعد فاجعة الست نعوش.. خطة طوارئ وقرارات حاسمة لمواجهة "طرق الموت" بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

في تحرك سريع لوقف نزيف الدم على الطرق، تحركت أجهزة لتنفيذ حزمة من الإجراءات التنفيذية العاجلة، عقب الحادث الأليم الذي شهدته قرية الجبلاو وأسفر عن مصرع 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص داخل ترعة الكلابية بطريق قنا–الأقصر الزراعي، في واحدة من أكثر الوقائع إيلامًا التي أعادت ملف السلامة المرورية إلى صدارة المشهد.

اجتماع موسع لتأمين الطرق وتسريع التنفيذ

عقد محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري ومنطقة تعمير قنا بجهاز تعمير جنوب الصعيد، لبحث سبل تعزيز إجراءات التأمين واستئناف الأعمال بطريق قنا–الأقصر الزراعي، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات رصف طريق قفط–القصير، وازدواج طريق الصحراوي الغربي قنا–الأقصر، في إطار دعم منظومة السلامة المرورية وتسريع معدلات الإنجاز بالمشروعات الحيوية.

جاء الاجتماع بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، ومسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري وجهاز التعمير، وممثلي إدارات المرور والري والكهرباء والطرق والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث جرى استعراض التحديات القائمة وآليات التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

إجراءات عاجلة بطريق قنا–الأقصر الزراعي

وخلال الاجتماع، شدد محافظ قنا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز عوامل الأمان بطريق قنا–الأقصر الزراعي، مكلفًا مديرية الري بإعداد خريطة تفصيلية للأماكن المستهدفة بأعمال التطهير، خاصة بالقطاع الممتد من كمين البياضية حتى كرم عمران بطول 10 كيلومترات، بما يسهم في تحسين كفاءة الطريق والحد من المخاطر المرتبطة بحواف الترع.

كما وجّه إدارة المرور بتكثيف الحملات الدورية على جميع المواقف، وإجراء الفحص الفني الشامل للمركبات، لا سيما ما يتعلق بإطارات السيارات والفرامل، إلى جانب إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات للسائقين، مع إعداد حصر شامل للحوادث التي شهدها الطريق وتحليل أسبابها للوصول إلى حلول وقائية فعالة.

إنارة، مراقبة، وعلامات تحذيرية

وفي السياق ذاته، كلف المحافظ مجلس مدينة قنا بحصر الأماكن التي تحتاج إلى أعمدة إنارة بطريق قنا–الأقصر الزراعي بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، مع دراسة تركيب كاميرات مراقبة على الطريق بالتعاون مع الجهات الأمنية، والالتزام بالمتابعة الدورية والتدخل الميداني الفوري لأي ملاحظات يتم رصدها.

وشدد محافظ قنا على سرعة قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ العلامات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، ووضع كتل النيوجرسي الخرسانية على حافة الترع، واستكمال أعمال الرصف وفق إطار زمني واقعي، مع العمل على ازدواج الطريق بما يحقق السيولة المرورية ويرفع مستوى الأمان لمستخدميه.

مشروعات طرق حيوية قيد التنفيذ

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لطريق قفط–القصير بطول 180 كيلومترًا، يقع منها 90 كيلومترًا داخل النطاق الجغرافي لمحافظة قنا، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 57 كيلومترًا، فيما تُستكمل الأعمال المتبقية بطول 33 كيلومترًا وفق الخطة الزمنية المعتمدة، مع التنسيق مع محافظة البحر الأحمر لاستكمال الرصف.

وفي ختام الاجتماع، استعرض محافظ قنا الموقف التنفيذي لازدواج طريق الصحراوي الغربي قنا–الأقصر، البالغ طوله 50 كيلومترًا وعرضه 11 مترًا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بطول الطريق بالكامل، والانتهاء من 30 كيلومترًا من الطبقة السطحية النهائية، مع استكمال الأعمال المتبقية بطول 20 كيلومترًا، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية وتطبيق عناصر السلامة المرورية لتحقيق أعلى معدلات الأمان.

وداع مهيب لضحايا الجبلاو

شيّع المئات من أهالي قرية الجبلاو 6 نعوش لضحايا حادث انقلاب الميكروباص داخل ترعة الكلابية بطريق قنا–الأقصر الزراعي، عقب تصريح النيابة العامة بالدفن. وانطلق موكب الجنائز من مشرحة مستشفى قنا الجامعي إلى مقابر قرية الشيخ ركاب بالجبلاو، وسط حالة من الحزن والحسرة التي خيمت على الأهالي.

رحلة علاج تحولت إلى فاجعة

وسرد أهالي الضحايا تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث، مؤكدين أن الضحية الكبرى كانت تعاني من آلام حادة في المعدة، وطلبت من جارتها مرافقتها إلى طبيب باطنة بقرية البياضية، واصطحبتا طفلين؛ رضيعًا يبلغ عامين ونصف، وطفلة في الحادية عشرة من عمرها. وبعد انتهاء الكشف الطبي، حاولوا العودة إلى قرية الشيخ ركاب، لكن عدم توافر وسيلة مواصلات داخلية اضطرهم لاستقلال ميكروباص من الطريق السريع، لتتحول الرحلة القصيرة إلى نهاية مأساوية بالغرق داخل الترعة.

مطالب شعبية بإنقاذ الطريق

وطالب أهالي الضحايا الجهات المعنية بسرعة إضاءة طريق قنا–الأقصر الزراعي، مؤكدين أن الحوادث الليلية تتكرر بشكل مفزع، مع ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الذي بدأ منذ عامين ثم تعثر دون أسباب واضحة، على حد وصفهم.

متابعة ميدانية ودعم كامل

وعقب الحادث، انتقلت القيادات التنفيذية والأمنية إلى موقع الانقلاب بمنطقة الشوينة بقرية الجبلاو، لمتابعة الموقف ميدانيًا والإشراف على أعمال الإنقاذ، حيث جرى انتشال الجثامين ورفع آثار الحادث، مع التأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة في موقع الواقعة.

حادث الجبلاو أعاد التأكيد على أن السلامة المرورية ليست رفاهية، بل ضرورة ملحّة، وأن ما جرى من تحرك رسمي يجب أن يُترجم سريعًا إلى إجراءات ملموسة على الأرض، حمايةً لأرواح المواطنين ووقفًا لنزيف الدم على طرق قنا.