النيابة تنتدب الطب الشرعي لمعاينة جثامين أسرة شبرا الخيمة المنكوبة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



شهدت منطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة، حادثًا مأساويًا صباح اليوم، عندما اندلع حريق ضخم داخل شقة سكنية بالطابق السابع بأحد العقارات، مما أودى بحياة أسرة كاملة مكونة من أم وجدة وأربعة أطفال، بينهم طفل من ذوي الهمم، اختناقًا نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة.



وانتقلت النيابة العامة بمحافظة القليوبية، إلى مستشفى ناصر العام لمعاينة الجثامين، فيما باشر فريق من المعمل الجنائي والنيابة معاينة موقع الحريق لتحديد أسبابه وملابساته.



وفي الوقت نفسه، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الشقق والمباني المجاورة، كما تم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة، إلى جانب تكليف المباحث بتحري الواقعة.



