إعلان

النيابة تنتدب الطب الشرعي لمعاينة جثامين أسرة شبرا الخيمة المنكوبة

كتب : أسامة عبدالرحمن

01:35 م 06/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    معاينة جثامين أسرة (1)_1
  • عرض 4 صورة
    معاينة جثامين أسرة (2)
  • عرض 4 صورة
    معاينة جثامين أسرة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


شهدت منطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة، حادثًا مأساويًا صباح اليوم، عندما اندلع حريق ضخم داخل شقة سكنية بالطابق السابع بأحد العقارات، مما أودى بحياة أسرة كاملة مكونة من أم وجدة وأربعة أطفال، بينهم طفل من ذوي الهمم، اختناقًا نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة.


وانتقلت النيابة العامة بمحافظة القليوبية، إلى مستشفى ناصر العام لمعاينة الجثامين، فيما باشر فريق من المعمل الجنائي والنيابة معاينة موقع الحريق لتحديد أسبابه وملابساته.


وفي الوقت نفسه، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الشقق والمباني المجاورة، كما تم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة، إلى جانب تكليف المباحث بتحري الواقعة.


اقرأ أيضًا:
اندلاع حريق داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة



الأم ماتت في أحضان أطفالها.. مصرع أسرة من 6 أفراد في حريق مروع بالقليوبية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة شبرا الخيمة النيابة الطب الشرعي أسرة شبرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز للمرة الثانية بمنتصف التعاملات
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري
إسرائيل تعلن المنطقة الحدودية مع مصر "منطقة عسكرية مغلقة"
الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)