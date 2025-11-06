2.5 طن في سيارة فنطاس.. شحنة زيت مجهول في قبضة تموين القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، نتائج جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق والتصدي لمحاولات الغش التجاري والمنتجات مجهولة المصدر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ بيئة تجارية آمنة ومستقرة وحماية صحة المواطنين.

وفي هذا الإطار، تمكنت حملة رقابية كبرى برئاسة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، من ضبط سيارة "جامبو فنطاس" محملة بـ2.5 طن (2500 لتر) من زيت الطعام مجهول المصدر بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة قبل طرحها بالأسواق، كما تم التحفظ على السائق وتسليمه لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وشدد محافظ القليوبية على استمرار تكثيف الحملات التموينية المفاجئة بجميع مدن ومراكز المحافظة، لمواجهة أي محاولات للتلاعب في السلع أو المساس بحقوق المستهلكين، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وأمن المواطنين الغذائي.