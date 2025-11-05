طالب بجامعة بنها يتهم أستاذًا بالاعتداء عليه بسبب كتاب جامعي

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

شهدت كلية الآداب بجامعة بنها واقعة أثارت جدلًا واسعًا، بعدما ذكر الطالب مسعد وائل، بالفرقة الأولى، أنه تعرض للاعتداء من قِبل أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية على خلفية خلاف يتعلق بشراء الكتاب الجامعي.

وأوضح الطالب أنه كان يؤدي امتحان الميدتيرم الذي تبلغ درجته 30 درجة، حين طلب الأستاذ من الطلاب إحضار الكتاب الدراسي، مشيرًا إلى أن من قام بشرائه من المكتبة أو المنصة يسدد 70 جنيهًا، بينما من لم يشتره يُلزم بدفع 210 جنيهات.

وأضاف الطالب أنه أخبر الأستاذ بعدم قدرته على دفع المبلغ، فطالبه الأخير بمغادرة القاعة قائلاً: "اللي معهوش فلوس يخرج وياخد الباب وراه"، وأثناء خروجه – بحسب روايته – فوجئ باعتداء الأستاذ عليه بالضرب في وجهه وظهره أمام زملائه، ما استدعى تدخل أفراد الأمن.

وأكد الطالب أنه حرر مذكرة رسمية وقدّمها لرئيس الجامعة، الذي أحال الواقعة للتحقيق العاجل للوقوف على التفاصيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه، أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، قرارًا بإحالة الواقعة للتحقيق الفوري، مؤكدًا أن المجتمع الجامعي يمثل بيئة علمية وأخلاقية تتطلب الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي والإداري.

وشدد "الجيزاوي" على أن ما تم تداوله يُعد تصرفًا يتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية، لافتًا إلى أن عضو هيئة التدريس يجب أن يكون قدوةً في غرس المبادئ الأخلاقية لدى الطلاب.

