ليس سوء سلوك.. مصدر يكشف سبب اعتداء أستاذ جامعة بنها بالضرب على طالب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف مصدر مسئول بجامعة بنها، سبب المشادة التي وقعت بين أحد أساتذة كلية الآداب وأحد طلابه، والتي تطورت إلى اعتداء بالضرب، هو رفض الطالب شراء الكتاب الجامعي الخاص بالمادة.

وأوضح المصدر، أن الأستاذ دخل في نقاش حاد مع الطالب داخل القاعة الدراسية حول الكتاب، قبل أن يتطور الأمر إلى مشادة كلامية انتهت بتعدي الأستاذ على الطالب بالضرب المبرح أمام زملائه.

وأضاف المصدر، أن الطالب تقدم بمذكرة رسمية إلى عميد الكلية، تضمنت تفاصيل الواقعة وما تعرض له من اعتداء، وتم رفع المذكرة إلى رئاسة الجامعة التي قررت إحالة الموضوع للتحقيق العاجل.

وأكد المصدر، أن لجنة التحقيق بدأت الاستماع إلى أقوال الطرفين وعدد من الشهود، تمهيدًا لرفع تقريرها النهائي إلى رئيس الجامعة الدكتور ناصر الجيزاوي، لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق اللوائح الجامعية.

وأشار المصدر إلى أن الجامعة شددت على ضرورة الالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية، وعدم الزج بالطلاب في أي خلافات تتعلق بالمقررات الدراسية أو الكتب الجامعية.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، أحال الواقعة إلى التحقيق الفورى، وقال إن المجتمع الجامعي بيئة علمية وأخلاقية تتطلب قدرًا عاليًا من الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي والإداري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن ما حدث، يعد تصرف غير مسئول بما يتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية ويشكل إخلالًا بواجبات عضو هيئة التدريس، وعدم التزامه بالعمل على غرس القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة في نفوس الطلاب.

