المنيا-جمال محمد:



افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، معرض “من قلب القرية” للأسر والشباب، والذي تنظمه جمعية الجزويت والفرير للتنمية بالشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة، ضمن برنامج “الصداقة” لتحسين سبل العيش والفرص الاقتصادية، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.



عقب الافتتاح، تفقد المحافظ ومرافقوه أجنحة وأقسام المعرض، والذي يضم منتجات متنوعة من المشغولات اليدوية، والملابس، والمفروشات، والإكسسوارات، والسلع الغذائية، والمنتجات الخشبية، والأدوات المكتبية، والمصنوعات الجلدية، وحرص المحافظ على شراء عدد من المنتجات دعماً للأسر المشاركة، مشيدًا بجودة المعروضات وتنوعها.



وخلال جولته، أجرى المحافظ حوارًا مع الأسر وأصحاب المشروعات الصغيرة، استمع خلاله إلى شرح حول طرق التصنيع والمعدات المستخدمة، مؤكدًا أهمية التوسع في الإنتاج وتطوير مهارات التسويق، ووجه المحافظ بضرورة العمل على خلق أسواق تنافسية مستدامة تُسهم في دعم وتمكين تلك المشروعات.



وأكد كدواني أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر والشباب وتشجيعهم على تبني فكر ريادة الأعمال، من خلال إقامة المعارض والمبادرات التنموية التي تمكنهم من بدء مشروعات خاصة تسهم في تحسين الدخل، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.



من جانبها، أوضحت أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، أن المعرض يُقام بمشاركة 38 مشروعًا من الأسر والشباب، من بينها 29 مشروعًا للسيدات و9 مشروعات للشباب الذين سبق أن تسلموا شيكات من السيد المحافظ لإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بمركز ملوي، ليصل إجمالي المشروعات الاقتصادية المدعومة من الهيئة حتى تاريخه إلى 250 مشروعًا بتكلفة تجاوزت مليون جنيه، تم تصميمها لتوفير مصادر دخل مستدامة تعزز استقرار الأسرة وتدعم حق الأطفال في التعليم والحماية.



وأضافت أن المعرض يهدف إلى دعم وتشجيع أصحاب المشروعات على تسويق وبيع منتجاتهم، مشيرة إلى أن المشروعات المشاركة تتنوع بين الملابس الجاهزة، الأحذية، البقالة، السجاد، الأدوات المنزلية، المنتجات الريفية والمفروشات، كما تم تدريب 80 شابًا وشابة على المهارات المختلفة، وتقديم منح مادية صغيرة بإجمالي 600 ألف جنيه للبدء في مشروعاتهم الصغيرة.



الجدير بالذكر، أن هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تدعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تنفيذ مشروعات اقتصادية صغيرة تهدف إلى تمكين الأسر من استكمال تعليم أبنائها، والحد من ظاهرة التسرب من التعليم.



جاء ذلك بحضور أسماء عبد الجابر مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومنـدي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، وهيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة، وعدد من الأسر المشاركة بالمعرض.