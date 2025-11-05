وكيل تعليم الشرقية يوجه بتدريب الطلاب على منصة كيري اليابانية للبرمجة

الشرقية- ياسمين عزت:

واصل محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس إدارة كفر صقر التعليمية.

تفقد وكيل أول الوزارة مدرسة الهجارسة الثانوية المشتركة، لمتابعة سير العمل داخل المدرسة، وحرص على استقبال الطلاب والطالبات قبل بدء اليوم الدراسي، وشاركهم طابور الصباح وأداء تحية العلم، مؤكدًا على أهمية غرس قيم الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب.

ووجّه رمضان بمساعدة جميع طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في الدخول على منصة "كيريو" اليابانية المخصصة لتعليم مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتوفير الدعم الفني اللازم لهم للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى المنصة.

وخلال جولته، تفقد وكيل أول الوزارة الفصول الدراسية واطمأن عللى انتظام الدراسة وسير الحصص وفق الجداول المدرسية المعتمدة وتسجيل قوائم الفصول إلكترونيًا وفك الكثافات الطلابية واستخدام السبورات التفاعلية في شرح الدروس، واعتماد الطلاب على أجهزة التابلت في التعلم.

عقد حوارًا مفتوحًا مع الطلاب حول اختيارهم بين نظام الثانوية العامة ونظام البكالوريا الدولية، موضحًا مزايا نظام البكالوريا وما يوفره من فرص ومسارات تعليمية متنوعة تساهم في تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم للمستقبل.

وفي لقائه مع أعضاء هيئة التدريس، شدد “رمضان” على ضرورة تقديم الدعم الكامل للطلاب ومساعدتهم في الوصول إلى المنصات التعليمية، مع متابعة برامج القنوات التعليمية بالمنزل لتعزيز التعلم الإلكتروني ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية.

واختتم وكيل أول الوزارة جولته بالتأكيد على متابعة الانضباط داخل المدارس ونسب الغياب بانتظام ومنع خروج الطلاب قبل المواعيد الرسمية لانتهاء اليوم الدراسي ومكافحة ظاهرة التنمر بكافة أشكالها بين الطلاب أو بين المعلمين والطلاب وحظر استخدام أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي للطلاب.

وأكد محمد رمضان في ختام زيارته على ضرورة بذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية، والعمل على جعل المدارس بيئة جاذبة للطلاب، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لجميع القائمين على العملية التعليمية بمحافظة الشرقية.