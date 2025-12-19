كشف على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد المقاولون العرب، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء التشكيل الأساسي للفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: حسين السيد، سعد سمير، رجب نبيل، أحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، عمرو قلاوة، محمد صادق، صديق إيجولا، إسلام عيسى

خط الهجوم: مروان عثمان

كما تضم قائمة البدلاء كلاً من: محمد كوكو، جاستيس آرثر، كريم نيدفيد، إبراهيم محمد، أحمد بلحاج، كريم الدبيس، أيمن موكا، محمد رضا، وفخري لاكاي.