ضبط 10 أطنان دقيق مجهول المصدر في حملة بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:



أكد المهندس حازم الأسموني، محافظ الشرقية، أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية تواصل تنفيذ حملات يومية مكثفة على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين ومنع أي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وتتخذ إجراءات رادعة ضد كل من يخالف القانون.



وأوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الحملات التي قادها الأستاذ محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، من أبرزها: ضبط مخزن مواد غذائية به (200 شيكارة دقيق فاخر استخراج 72%) مجهول المصدر بإجمالي 10 أطنان بدون فواتير، وتم التحفظ على الكمية، وضبط مصنع حلويات بحوزته (2 إسطوانة بوتاجاز تجارية) و(12 عبوة بخور طارد للناموس) مجهولة المصدر، ضبط سوبر ماركت بحوزته (30 كرتونة مواد غذائية و15 صفيحة منتجات ألبان) بدون فواتير.

وفي مركز بلبيس، قاد المهندس حسين الربع مدير إدارة التموين حملة مكبرة أسفرت عن: ضبط مصنع تمور وعجوة ومخازن تابعة له تعمل بدون ترخيص ومخالفة لاشتراطات الصحة العامة، التحفظ على 7.5 طن من البلح والعجوة ودبس البلح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضر ضد صاحبة سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار، تحرير محضرين لمخابز بلدية لتصرفها في شيكارتين دقيق ونقص وزن 15 جم في الرغيف الواحد.



وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.