بالصور- طلاب وأولياء الأمور بالأقصر يشاركون في "اليوم الصحي المدرسي"

أطلقت مديريتا الصحة والتعليم بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وبرنامج الأغذية العالمي، فعاليات "اليوم الصحي المدرسي"، بهدف رفع الوعي الصحي لدى الطلاب وأولياء الأمور، وتعزيز السلوكيات الصحية داخل المدارس.

وانطلقت الفعاليات من خلال معسكر اليوم الصحي بمدرسة وادي الملكات للتعليم الأساسي، أمس الأحد، بمدرسة سيدي أبو الحجاج الابتدائية، بحضور عدد من قيادات قطاعي الصحة والتعليم بالمحافظة.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والدكتورة رشا علي، مدير الإدارة العامة للصحة المدرسية والشباب.

ويستهدف برنامج "اليوم الصحي المدرسي" مدارس التعليم المجتمعي والمدارس الحكومية، حيث يتم اختيار 50 طالبًا وولي أمر من كل مدرسة للمشاركة في الفعاليات، التي تتضمن التوعية بـ: التغذية السليمة، النظافة الشخصية، مبادئ الإسعافات الأولية، العناية بصحة الفم والأسنان.

كما شملت الفعاليات توزيع كتيبات توعوية وكتب تلوين للأطفال، بالإضافة إلى فرش ومعجون أسنان، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمسابقات التفاعلية لترسيخ السلوكيات الصحية السليمة لدى الطلاب.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات "اليوم الصحي المدرسي"، اليوم الإثنين، بمدرسة الزناقطة الابتدائية، على أن تشمل عددًا من المدارس الأخرى خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة موسعة لنشر الوعي الصحي بين طلاب محافظة الأقصر.