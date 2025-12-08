القومي للاتصالات يعلن عن فتح باب التسجيل في مبادرة شباب مصر الرقمية

أعلن المعهد القومي للاتصالات عن فتح باب التسجيل في برنامج " i-Lance" ضمن "مبادرة شباب مصر الرقمية بمراكز إبداع مصر الرقمية" في عدة محافظات، منها الجيزة والإسكندرية والزقازيق والفيوم والمنصورة ودمنهور والمنوفية وبنها وبني سويف وطنطا وأسيوط وأسوان والمنيا وقنا وسوهاج ودمياط وبورسعيد والعريش والوادي الجديد.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، يستهدف البرنامج خريجي الجامعات بحد أقصى 10 سنوات من التخرج، وطلاب الجامعات في السنوات الدراسية الثانية والثالثة والرابعة من المتخصصين في مجالات الهندسة وعلوم الحاسب وتكنولوجيا معلومات الأعمال ونظم معلومات الأعمال والإعلام والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية النوعية.

ويوفر فرصًا تعليمية متميزة وتدريبًا عمليًا في عدة مسارات، تشمل تصميم مواقع الويب، والتصميم الجرافيكي، والرسوم المتحركة الثنائية الأبعاد، وتعلم الآلة لتحليل البيانات، وإنتاج الفيديو والمونتاج، وتحليل البيانات، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وتطوير تطبيقات الويب باستخدام إطار MEAN Stack، وتطوير الويب الكامل Full Stack باستخدام لغة PHP، والتسويق الرقمي، والذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال، وتصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم.

ويتضمن البرنامج 90 أو 180 ساعة من التدريب التقني حسب المسار الذي يتم اختياره، إلى جانب 30 ساعة لتنمية مهارات العمل الحُر، بالإضافة إلى معسكر إرشادي للعمل الحُر لمدة شهرين عبر الإنترنت، يقدمه خبراء تقنيون ومتخصصون في العمل الحُر لدعم المتدربين للوصول إلى أول عميل عبر منصات العمل الحُر المختلفة.