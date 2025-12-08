الأولى من نوعها في الصعيد.. علاج سلس برازي مزمن بجراحة متقدمة بأسيوط

سجلت وحدة جراحات القولون والشرج بقسم الجراحة العامة في كلية الطب بجامعة أسيوط إنجازًا طبيًا لافتًا، بإجرائها لأول مرة في صعيد مصر عملية "إعادة بناء عضلة المصرة باستخدام العضلة الأليوية الكبرى" (Gluteus Maximus Neosphincter).

جاء هذا النجاح تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور سمير عمار، رئيس قسم الجراحة العامة.

استقبل المستشفى الرئيسي مريضًا يبلغ من العمر 22 عامًا من محافظة أسوان، كان يعاني من سلس برازي مزمن نتيجة جراحات سابقة لإصلاح عيوب خلقية في منطقة الشرج والمستقيم.

تولى إجراء العملية فريق طبي متخصص ضم الدكتور محمد مقبول، أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل والحروق، والدكتور محمود رفعت شحاتة، أستاذ مساعد جراحات القولون والشرج، والطبيب عمر مقبل، مدرس مساعد بالوحدة، بمشاركة فريق التخدير تحت إشراف الدكتورة هالة سعد، وضم الدكتور عمرو ثابت، مدرس بالقسم، والطبيب أندرو عزت، مدرس مساعد، إضافة إلى طاقم التمريض بقيادة الأستاذة همت مصطفى والأستاذة ليلى عبد العال.

وأكدت إدارة مستشفيات جامعة أسيوط، بفضل الدقة والجهود المبذولة من الفريق الطبي، تكللت العملية بالنجاح التام دون أي مضاعفات، وغادر المريض المستشفى بحالة صحية جيدة، مسجلًا تحسنًا ملحوظًا في التحكم واستعادة وظائف الإخراج.