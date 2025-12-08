إعلان

عطل محدود بطوارئ الإسعاف في 3 محافظات

كتب : أحمد جمعة

12:27 م 08/12/2025

هيئة الإسعاف المصرية

كشف مصدر بهيئة الإسعاف عن حدوث عطل محدود بخط الطوارئ 123 في 3 محافظات، شملت بني سويف، والفيوم، وشمال سيناء، اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن الخدمة عادت في محافظتي بني سويف و الفيوم قبل قليل، فيما تتواصل الجهود الفنية لعودة الخدمة في شمال سيناء خلال وقت قصير.

وأكد المصدر أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لضمان استعادة الخدمة في شمال سيناء، مع التأكيد على جاهزية غرف العمليات لتلقي البلاغات عبر الخطوط البديلة لحين إتمام الإصلاح.

