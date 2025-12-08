كتب علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل قضية غسل أموال ضخمة، تورط فيها عنصران جنائيان يقيمان بالقاهرة، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة – بالتنسيق مع الجهات المعنية – من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وبحسب التحريات، استغل المتهمان طبيعة عملهما داخل إحدى الشركات، وقاما بتزوير مستندات رسمية خاصة بمهام وظيفتهما، إلى جانب اختلاس مبالغ مالية كبيرة من أموال الشركة.

وأوضحت المعلومات أن المتهمين شرعا في إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، عبر إعادة تدويرها وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال ضخها في كيانات وأنشطة ظاهرها قانوني، شملت تأسيس شركات، وشراء مصانع ومحال تجارية، وأراضٍ ووحدات سكنية وسيارات.

وقدرت الأجهزة الأمنية إجمالي الأموال التي قاما بغسلها بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري