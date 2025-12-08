مستشفى فايد التخصصي تنقذ حياة مريض من نزيف فخذي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد مستشفى فايد التخصصي بمحافظة الإسماعيلية نجاحًا طبيًا جديدًا، بعد إنقاذ حياة مريض وصل إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة إثر تعرضه لحادث تسبب في جرح قطعي عميق بالشريان الفخذي، ما أدى إلى نزيف حاد يهدد حياته خلال دقائق معدودة.

فور وصول المريض، أظهرت الأطقم الطبية جاهزية فائقة واستجابة سريعة انعكست في تفعيل بروتوكول الإنقاذ السريع للنزيف الشرياني الحاد (Massive Bleeding Protocol)، حيث تم تقييم الحالة إكلينيكيًا ومخبريًا والسيطرة على النزيف الأولي خلال لحظات.

وبالتزامن مع إجراءات التقييم، بدأ فريق الطوارئ تنسيقًا عاجلًا مع قسم العمليات لتجهيز غرفة الجراحة على الفور، ما سمح بنقل المريض في وقت قياسي لم يتجاوز 20 دقيقة منذ لحظة وصوله. ودخل المريض غرفة العمليات لإجراء تدخل جراحي دقيق لإعادة ترميم الشريان الفخذي وإعادة تدفق الدم، وهو ما تم بنجاح كامل بفضل التكامل بين الفرق الطبية.

وشارك في التدخل الجراحي كل من: د. أحمد نزار "مقيم الجراحة"، د. محمود مهدي "أخصائي الجراحة".

بينما تولت هيئة التمريض بقسم الطوارئ - بقيادة الممرض محمد علي حامد، والممرضة سمر إسماعيل حسين، والممرضة نورهان رمضان - تنفيذ التدخلات التمريضية الحرجة في اللحظات الأولى من استقبال الحالة، تحت متابعة لحظية من الدكتور أحمد ناصف، مدير المستشفى.

وساهم الفريق الطبي في تأمين مجرى الدم وتعويض السوائل والبدء الفوري في نقل الدم عند الحاجة، إلى جانب تجهيز غرفة العمليات بكافة التجهيزات المعقمة والدقيقة.

كما لعب الدعم التمريضي دورًا حاسمًا في استقرار حالة المريض خلال الدقائق الأولى، والتي غالبًا ما تكون فاصلة بين الحياة والموت في مثل هذه الإصابات النافذة.

ويؤكد هذا التدخل الناجح جاهزية قسم الطوارئ وقدرته على التعامل مع الحالات الحرجة عالية الخطورة، بفضل سرعة الاستجابة وكفاءة الفرق الطبية، ليُضاف هذا الإنجاز إلى سجل قصص النجاح داخل غرف العمليات بمستشفى فايد التخصصي.