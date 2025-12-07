مطران سانت كاترين يترأس القداس التحضيري لعيد القديسة كاترينا (صور)

"صورة مع عروسين".. محافظ الأقصر يتفقد الكورنيش استعدادًا للعيد القومي

جنوب سيناء - رضا السيد:

ترأس الأنبا سيميون، مطران دير سانت كاترين، مساء اليوم الأحد، القداس التحضيري لعيد استشهاد القديسة كاترينا بالكنيسة الكبرى، بحضور سفيري اليونان وقبرص ووفود دولية من طائفة الروم الأرثوذكس.

وأوضح توني كازامياس، مستشار مطران الدير، أن الطقوس انطلقت مساء اليوم بقداس يمتد لساعتين ونصف، على أن تتواصل الاحتفالات صباح غدٍ الإثنين 8 ديسمبر حتى الانتهاء من كافة المراسم واستقبال المهنئين من القيادات التنفيذية والأهالي.

وأشار "كازامياس" إلى قرار غلق الدير أمام الحركة السياحية العادية خلال يومي الاحتفال، واقتصار الدخول على القساوسة والوفود الدينية القادمة من اليونان ودول العالم للمشاركة في صلوات العيد السنوي.