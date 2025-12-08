إعلان

بـ111 مليون جنيه.. إحباط تهريب 1.7 طن مخدرات بالسويس (تفاصيل)

كتب : علاء عمران

12:28 م 08/12/2025

المضبوطات

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما 1.7 طن من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها في محافظة السويس، وتقدر قيمتها بحوالي 111 مليون جنيه.

وأكدت التحريات أن المتهمين قاما بجلب كميات كبيرة من المخدرات تشمل 1.5 طن لمخدر الهيدرو و200 كيلو حشيش، وبحوزتهما بندقية آلية، تمهيدًا لإعادة تداولها في السوق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

