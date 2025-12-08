بـ111 مليون جنيه.. إحباط تهريب 1.7 طن مخدرات بالسويس (تفاصيل)

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما 1.7 طن من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها في محافظة السويس، وتقدر قيمتها بحوالي 111 مليون جنيه.

وأكدت التحريات أن المتهمين قاما بجلب كميات كبيرة من المخدرات تشمل 1.5 طن لمخدر الهيدرو و200 كيلو حشيش، وبحوزتهما بندقية آلية، تمهيدًا لإعادة تداولها في السوق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل