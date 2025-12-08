حبس المتهم بقتل الفنان سعيد مختار أمام نادي شهير بـ6 أكتوبر

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، بحبس المتهم بقتل الفنان سعيد مختار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد إصابته بسلاح أبيض أمام أحد الأندية الشهيرة بالمدينة.

أظهرت التحقيقات أن طليقة الفنان سعيد مختار تزوجت عرفيًا من المتهم "عاطف ع." منذ 3 أشهر، وكانت برفقته يوم الواقعة أثناء تنفيذ حكم الرؤية لابنها البالغ 9 سنوات.

وأكدت محامية الفنان الراحل أن الفنان لم يكن يحمل سلاحًا أبيض، بينما كان المتهم هو من طعنه ثلاث طعنات بالصدر أدت لوفاته، مشيرة إلى أن الطفل ياسين شاهد الجريمة وأن والدته غادرت المكان فور وقوعها.

وقال المتهم إنه لم يقصد القتل وأن ما حدث كان دفاعًا عن النفس، فيما أكدت الزوجة السابقة روايته. وطلبت النيابة إعداد تقرير الطب الشرعي، وتفريغ كاميرات المراقبة، وسماع أقوال الشهود.

