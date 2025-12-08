ضبط 124 ألف مخالفة مرورية وفحص سائقي المواد المخدرة في 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 124.082 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 1,516 سائقًا تبين إيجابية 82 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة.

وفي إطار الحملات على مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة من ضبط 806 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل الركاب، شروط التراخيص، وقوانين الأمن والمتانة، وفحص 121 سائقًا تبين إيجابية 5 حالات تعاطٍ للمواد المخدرة.

كما تم ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.