ذكرت مصادر بمديرية الصحة بالمنيا أن جثامين المستشارين الأربعة الذين توفوا في حادث تصادم سيارتين (نصف نقل وملاكي) على الطريق الصحراوي الشرقي بالأمس لا تزال في مشرحة مستشفى ملوي التخصصي لحين التصريح بالدفن.

وأوضح المصدر أن المستشفى تنتظر نتائج تحاليل الحمض النووي (DNA) للمتوفين ومطابقتها مع العينات المأخوذة من أقاربهم، وبعدها سيتم التصريح بدفن الجثامين.

وكان الطريق الصحراوي الشرقي القديم جنوب المنيا، بالقرب من مركز ملوي، قد شهد أمس الأحد حادث تصادم مروع بين سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي، أسفر عن وفاة المستشارين الأربعة أثناء عودتهم من عملهم بمحكمة ديروط، وإصابة شخصين كانا يستقلان السيارة نصف النقل.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة من قبل السائقين، ما أدى إلى انفجار السيارة الملاكي وتفحم جثث ركابها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، مع التحفظ على السيارتين وقائد السيارة نصف النقل.

والمتوفون هم:

المستشار محمد محمد إبراهيم البكري، المعروف باسم محمد البكري

المستشار مصطفى محمد مصطفى عصيدة

المستشار إسلام حمدي كاشف

المستشار محمد عبد الناصر محمد

ونعت وزارة العدل المستشارين الأربعة في بيان رسمي، معربة عن خالص العزاء لأسرهم، وداعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

كما نعت محكمة أسيوط الابتدائية ونقابة محامي المنيا المستشارين، مؤكدين صدمتهم بالحادث ودعائهم للمتوفين بالصبر والمغفرة.

