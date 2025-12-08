قوافل تعليمية لمساعدة طلاب الإعدادية والثانوية في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تنفيذ قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة والإعدادية بالمحافظة، تحت شعار "بناء الإنسان أساس التنمية".

وقال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن القوافل ستشارك فيها 19 خبيرًا ومعلمًا متخصصًا في المواد العلمية والأدبية المختلفة، إلى جانب مقدمي برامج تعليمية متخصصة، وذلك في الفترة من 14 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وأوضح "فكري" أن القوافل ستُقدم في عدة مواقع بمركز الخارجة، وهي: قاعة على حريف، قاعة الاستكشافي، مدرسة الثانوية الفنية بنات.

وأضاف "فكري" أن الهدف من القوافل تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتقديم محتوى تعليمي مجاني وذو جودة عالية.

وأشار فكري إلى أن القوافل تنظم بالتعاون بين: وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التنمية المحلية، وحدة "تصدوا معنا"، الأزهر الشريف، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وتستهدف القوافل طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي، وتُعد هذه الفعاليات للعام الثالث عشر على التوالي، ضمن خطة مستمرة لتعزيز التعليم المجاني ودعم الطلاب في المحافظة.