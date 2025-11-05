تداول 14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 9 سفن تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 14000 طن بضائع و1116 شاحنة و86 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع و525 شاحنة و61 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع و591 شاحنة و25 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم الأربعاء السفينة "Alcudia Express"، بينما تغادر السفينتان "Poseidon Express" و"الحرية". وكان الميناء قد استقبل بالأمس السفينتين "Poseidon Express" و"الحرية"، وغادرته السفينة "Alcudia Express".

وشهد ميناء نويبع تداول 3600 طن بضائع و503 شاحنات من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: سينا، والحسين، ونيوعقبة. كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة "SEA WAVE" وعلى متنها 497 سيارة قادمة من جدة، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 2200 راكبا.