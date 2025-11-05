إعلان

ضماناً للاتفاق.. محامي مسن السويس يقدم توكيلاً بالتنازل عن بلاغ التعدي على موكله

كتب : حسام الدين أحمد

12:37 م 05/11/2025
    المحامي وبجواره المتهمين
    WhatsApp Image 2025-11-05 at 9.48.09 AM
    بي
    ثسثس
    بثق
    غريب مبارك عقب وصوله المحكمة
    ممثلي النيابة العامة
    المتهمين ارتديا كمامة قبل بدء الجلسة
    سشش

السويس - حسام الدين أحمد:
قدم المحامي المدعي بالحق المدني في قضية مسن السويس، توكيلا لرئيس محكمة جنح الجناين بتنازل غريب مبارك عن البلاغ واتهام الشقيقين بالتعدي عليه بالضرب.
وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، اللذين حرصا على ارتداء كمامة، كما حضر المجني غريب مبارك الجلسة دون التحدث إلى هيئة المحكمة وإعلان تنازله كما توقع المحامين الحاضرين معه.
وقال المحامي لهيئة المحكمة، إنه ضمانا للاتفاق الذي عقد بين غريب وعائلة المتهمين، قدم توكيلا بالتنازل عن البلاغ، بما يسقط الدعوى المدنية الجنائية في الاتهام بالتعدي والسب.
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، وبدأ ممثل النيابة مرافعته بالتأكيد على أن وقوف النيابة اليوم هو لتدافع عن الحق في وجه الباطل وعن الضعف في القوة.
وأكد ممثل النيابة، أن المجني عليه لم يجني ذنبًا لينال ما لقاه من أذى، ولم يكتفي المتهمين بمخالفة القانون، بل اعتدوا على طاعن في السن اختار الصمت والاحترام فقوبل بالعدوان والإهانة".
وشددت النيابة على حق المسن في السلام والأمان، قائلة: "ألم يحق للمجني عليه السلام والأمان؟"، وموضحة أن الخلاف نشب بين المسن والمتهمين، لكن نفوسهم "سوّلت لهم رغبة آثمة في طرده من عقاره وملاذه الوحيد".
واستمعت النيابة لمرافعة دفاع المتهمين والذي دفع بعدم وجود شهود في الواقعة، وبطلان شهادة ابنة المجني عليه للخصومة بينها وبين المتهمين، كما دفع دفاع المتهمين بشيوع الاتهام ولم تحدد النيابة التهم الموجهة لكل متهم تحديدا دقيقا.
وأثبت الدفاع إقرار المجني عليه بالصلح وابطال الدعوى الجنائية في اتهام التعدي بالضرب والسب.

السويس قضية مسن السويس غريب مبارك

