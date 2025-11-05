"اللي عمله ما يتغفرش".. حكاية أم طلبت الإعدام لابنها في "جريمة المنشار"

المنوفية- أحمد الباهي:

قرر فتحي شلبي، رئيس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، تثبيت أجرة ركوب التوك توك داخل نطاق المدينة عند 10 جنيهات فقط، وفقًا للتسعيرة الرسمية المعتمدة، وذلك في إطار جهود ضبط منظومة النقل الداخلي والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وشدد رئيس المدينة على التزام جميع سائقي التكاتك بالتسعيرة المحددة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما وجه بتكثيف حملات المتابعة الميدانية من قِبل إدارة المواصلات والوحدات المحلية لضمان تطبيق القرار.

وتهيب رئاسة مركز ومدينة الباجور بالمواطنين الإبلاغ عن أي سائق يخالف التسعيرة الرسمية، من خلال الرقم الكودي المدون على المركبة، لاتخاذ اللازم قانونيًا.