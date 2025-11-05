إعلان

تحديد الأجرة رسميًا.. 10 جنيهات فقط لركوب التوك توك داخل الباجور بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:20 ص 05/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    التوك توك
  • عرض 3 صورة
    التوك توك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية- أحمد الباهي:

قرر فتحي شلبي، رئيس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، تثبيت أجرة ركوب التوك توك داخل نطاق المدينة عند 10 جنيهات فقط، وفقًا للتسعيرة الرسمية المعتمدة، وذلك في إطار جهود ضبط منظومة النقل الداخلي والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وشدد رئيس المدينة على التزام جميع سائقي التكاتك بالتسعيرة المحددة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما وجه بتكثيف حملات المتابعة الميدانية من قِبل إدارة المواصلات والوحدات المحلية لضمان تطبيق القرار.

وتهيب رئاسة مركز ومدينة الباجور بالمواطنين الإبلاغ عن أي سائق يخالف التسعيرة الرسمية، من خلال الرقم الكودي المدون على المركبة، لاتخاذ اللازم قانونيًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التوك توك المنوفية الباجور فتحي شلبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"اتفرج ببلاش".. الموعد والقنوات الناقلة لـ كأس السوبر المصري
الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة في مصر
الحكم ببراءة المتهمين في قضية "مسن السويس".. لهذا السبب
توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
زهران ممداني.. من مهاجر إلى أول عمدة مسلم لنيويورك | من هو؟
وزير الكهرباء لـ"مصراوي": لا خصخصة لشركات التوزيع
رغم تنازله.. النيابة العامة تكسر صمت "مسن السويس" بمرافعة نارية -صور