القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة لعدد من المنشآت الجديدة بكفر سعد، رافقه خلالها الدكتور محمد سعيد، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ومهندسو الإدارة الهندسية بالجامعة.

وشملت الجولة متابعة أعمال إنشاء مبنى المدرجات الجديد، الذي يضم 50 مدرجًا بسعة 200 طالب لكل مدرج، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للطلاب واستيعاب أعداد أكبر من المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة.

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال إنشاء مبنى حمام السباحة بكلية علوم الرياضة، ومسجد كلية التربية، وجراج جديد للسيارات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية، والذي يتكون من ثلاثة مبانٍ متجاورة بمسطح 8200 متر مربع لكل دور، ويحتوي على 12 مدرجًا بسعة 200 طالب، و9 مدرجات بسعة 100 طالب، إلى جانب 20 ورشة، و40 معملًا، ومرسمًا، وقاعة عرض، ومكتبة وعيادة طبية، مع مراعاة شروط الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وصرح "الجيزاوي" بأن الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز، مشيدًا بالجهود المبذولة، ومؤكدًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني، والتجهيزات اللازمة للمنشآت وفق المواصفات المعتمدة، مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.