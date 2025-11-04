إعلان

389 فائزاً.. الزغاريد والتصفيق يُشعلان قرعة الحج في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

02:33 م 04/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    قرعة الحج (1)
  • عرض 3 صورة
    قرعة الحج (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:


أسفرت مراسم إجراء قرعة الحج العلنية بمحافظة بني سويف، والتي أُقيمت بنادي ضباط الشرطة، عن فوز 389 حاجًا أساسيًا، و195 احتياطيًا، من إجمالي 1263 متقدمًا من أبناء المحافظة.


أُجريت القرعة في أجواء من الشفافية والنزاهة باستخدام الحاسب الآلي، وسط حضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء أسامة جمعة مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.


بدأت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم عقب السلام الوطني، أعقبها كلمات تناولت مكانة فريضة الحج وأهمية الالتزام بآدابها بما يتناسب مع قدسيتها.


وتضمنت نتائج القرعة فوز 99 حاج أساسي، 50 احتياطي بمركز وبندر وشرق بني سويف، وبمركز الفشن 65 أساسي، 34 احتياطي، وبالواسطى 54 أساسي، 27 احتياطي، و إهناسيا 34 أساسي، 17 احتياطي، و ببا 56 أساسي، 28 احتياطي، و سمسطا 38 أساسي، 19 احتياطي، و كذلك مركز ناصر 38 أساسي، 19 احتياطي.


و من جانبه دعا المحافظ الحجاج إلى الالتزام بتعليمات البعثة والجهات المعنية، وحمل أمانة الدعاء بأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن يوفق القيادة السياسية في مواصلة جهود التنمية والاستقرار، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الحج المبرور والسعي المشكور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الزغاريد والتصفيق قرعة الحج بني سويف محافظة بني سويف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

صورة- رئيسا وزراء هولندا وبلجيكا يمارسان الرياضة في ممشى أهل مصر
إقبال حاشد في أول ساعات افتتاح المتحف المصري الكبير للجمهور - صور
تعثر صفقة الغاز.. من الرابح ومن الخاسر بين مصر وإسرائيل؟
كيف نجحت مصر في منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن؟