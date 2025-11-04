389 فائزاً.. الزغاريد والتصفيق يُشعلان قرعة الحج في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:



أسفرت مراسم إجراء قرعة الحج العلنية بمحافظة بني سويف، والتي أُقيمت بنادي ضباط الشرطة، عن فوز 389 حاجًا أساسيًا، و195 احتياطيًا، من إجمالي 1263 متقدمًا من أبناء المحافظة.



أُجريت القرعة في أجواء من الشفافية والنزاهة باستخدام الحاسب الآلي، وسط حضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء أسامة جمعة مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.



بدأت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم عقب السلام الوطني، أعقبها كلمات تناولت مكانة فريضة الحج وأهمية الالتزام بآدابها بما يتناسب مع قدسيتها.



وتضمنت نتائج القرعة فوز 99 حاج أساسي، 50 احتياطي بمركز وبندر وشرق بني سويف، وبمركز الفشن 65 أساسي، 34 احتياطي، وبالواسطى 54 أساسي، 27 احتياطي، و إهناسيا 34 أساسي، 17 احتياطي، و ببا 56 أساسي، 28 احتياطي، و سمسطا 38 أساسي، 19 احتياطي، و كذلك مركز ناصر 38 أساسي، 19 احتياطي.



و من جانبه دعا المحافظ الحجاج إلى الالتزام بتعليمات البعثة والجهات المعنية، وحمل أمانة الدعاء بأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن يوفق القيادة السياسية في مواصلة جهود التنمية والاستقرار، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الحج المبرور والسعي المشكور.