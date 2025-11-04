جنوب سيناء - رضا السيد:

في مدينة دهب الساحرة، حيث يلتقي زرقة البحر بذهبية الرمال والجبال، لم يعد ركوب الخيل مجرد نشاط ترفيهي عابر، بل أصبح جزءاً أصيلاً من التجربة السياحية ومصدر رزق لمجموعة من الخيالة الذين آثروا القدوم من محافظات مصر المختلفة.

بين هؤلاء، يبرز اسم "عم سيد عبد الدايم"، الشهير بلقب "أبو موسى"، الذي تحول من زائر عابر إلى أشهر خيال وصاحب أكبر إسطبل في المدينة السياحية.

يروي "أبو موسى" قصته لـ"مصراوي" قائلا: "كنت أعمل خيالاً في الفيوم، وفي يوم من الأيام، قبل أكثر من 32 عاماً، جئت إلى دهب مع صديق لقضاء إجازة قصيرة لا تتجاوز الأربعة أيام، لكن سحر وجمال الطبيعة هنا، إلى جانب ما توفره المدينة من فرص عمل، جعلاني أتخذ قراراً فورياً بالاستقرار".

لم يتردد "عم سيد" في توفير مسكن لأسرته، ليبدأ رحلته الجديدة في دهب معتمداً على خبرته القديمة، في البداية، لم يكن يمتلك سوى 3 خيول عربية أصيلة أطلق عليها أسماء: "مليكة، سلطان، ليل"، كان يتجول بها في منطقة "اللاجونا" لتأجيرها للسائحين الراغبين في التنزه والاستمتاع بالمناظر الخلابة على ظهر الخيل.

بمرور السنوات، تحولت تلك الخيول الثلاثة إلى إسطبل كبير، وأصبح "أبو موسى" الوجهة الأولى لعشاق المغامرات، ويقول: "السائحون يعرفونني ويطلبونني بالاسم تحديداً في رحلات السفاري بالخيل، هم من أطلقوا عليّ لقب 'أبو موسى'".

ويؤكد الخيال الشهير، أن دول الاتحاد الأوروبي هي الأكثر عشقاً لركوب الخيل، "يستمتعون بالأجواء والمناظر الطبيعية الخلابة على ظهر حصان عربي أصيل".

ما يثير الانتباه في قصة "أبو موسى"، هو إتقانه للعديد من اللغات الأجنبية رغم تركه الدراسة في الصف الثالث الابتدائي، وعن هذا يقول: "تعلمت اللغات وإجادتها من خلال عملي المباشر والمستمر مع السائحين من مختلف الجنسيات".

لا تقتصر أنشطة ركوب الخيل التي يقدمها "أبو موسى" على شاطئ البحر فحسب، بل تمتد إلى رحلات السفاري داخل الوديان والجبال، ومن أبرزها الرحلات إلى وديان "جني" و"غزلان"، والتي قد تستغرق نحو 3 ساعات، وتتطلب توافر مرشد خيال محترف.

وعن أسعار الخدمة، يوضح أبو موسى أن ساعة الركوب على الشاطئ تبلغ نحو 500 جنيه للسائح الأجنبي و200 جنيه للزوار المصريين، أما رحلات الوديان، فتصل تكلفتها إلى 1500 جنيه للساعة الواحدة للأجانب، ويشير إلى أن بعض السائحين يفضلون الخيول المدربة على "الرقص والحركات البهلوانية" لإضفاء المزيد من الإثارة على رحلتهم.