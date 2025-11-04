إعلان

المعاينة الأولية تكشف سبب اندلاع حريق ضخم في مول شهير بالعبور

كتب : أسامة عبدالرحمن

10:57 ص 04/11/2025

حريق دخل مخزن خشب في الشرقية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أسفرت المعاينة الأولية لحريق اندلع في أحد المولات الشهيرة بحي الكرامة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، عن أن ماسًا كهربائيًا بأحد المحال كان السبب وراء اشتعال النيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وكان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، قد تلقى بلاغًا من غرفة العمليات باندلاع النيران داخل المول، فانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث، ودفعت بـ15 سيارة إطفاء مدعومة بسيارات إسعاف.

وبجهود مكثفة من رجال الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، كما تم فرض كردون أمني حول المنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتواصل القوات أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال، في حين تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لتحديد الأسباب النهائية للحريق وتقدير حجم الخسائر واستكمال التحريات.

حريق القليوبية

