خطف وانتحال صفة ضابط.. كيف نفذت عصابة بالبحيرة جريمتها ضد مواطن؟

في واقعة أثارت الرعب داخل أحد المنازل بالبحيرة، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض جريمة خطف صادمة، تورط فيها 7 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة، واقتحموا منزل رجل وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة وأوراق قانونية تحت التهديد، قبل أن يتركوه ويهربوا، في حادثة تكشف خطورة الخلافات المالية وتحولها إلى جرائم منظمة.

قررت نيابة مركز شرطة حوش عيسى، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد تورطهم في خطف مواطن داخل منزله والاستيلاء على أمواله ومصوغاته الذهبية، وإجباره على توقيع أوراق وإيصالات أمانة داخل سيارة تحت تهديد انتحال صفة ضباط شرطة.

وأوضحت التحريات الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد عمارة، أن وراء الجريمة صديق المجني عليه وشقيقته نتيجة خلافات مالية سابقة، حيث كان المجني عليه قد أقام دعاوى قضائية ضد اثنين منهم بسبب إيصالات أمانة، ما دفعهم للتخطيط لارتكاب الواقعة لإجباره على التوقيع على أوراق مزورة وإيقاف الإجراءات القانونية ضده.

وتلقى مركز شرطة حوش عيسى بلاغًا من "عمر. س." يقيم في دائرة المركز، أفاد فيه باقتحام 4 أشخاص مجهولين منزله بسيارة ملاكي، وسلبه أموالًا ومصوغات ذهبية، ثم اقتادوه بالقوة داخل السيارة، وأجبره على التوقيع على إيصالات وأوراق مزورة، قبل أن يتركوه في دائرة مركز شرطة أبو المطامير ويهربوا.

وبعد تكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط جميع مرتكبي الحادث، بينهم أحدهم له معلومات جنائية، ومقيمون في محافظتي البحيرة والشرقية.



وجرى ضبط كل المسروقات، الأوراق الموقعة من المجني عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة، ما ساهم في استكمال التحقيقات.

وحررت النيابة العامة المحضر اللازم وأمرت بحبس المتهمين الأربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية.