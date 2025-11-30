أمن أسوان يكثف جهوده لحل لغز العثور على جثة شاب بوادى النقرة

يكثف رجال المباحث بأسوان، جهودهم لحل لغز العثور على جثة شاب بمنطقة وادى النقرة.

وكان عبدالله عصر مدير أمن أسوان، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، بورود بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة شاب بها عدة طلقات نارية بمنطقة زراعية بوادى النقرة.

وبانتقال قوة من مباحث مركز شرطة نصر النوبة إلى موقع البلاغ، تبين أن الجثة لشاب يدعى إسلام أحمد حسنين، يبلغ من العمر 17 سنة، وجار استكمال التحريات اللازمة حيال الواقعة لكشف ملابساتها وضبط الجناة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.