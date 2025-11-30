5 طعنات تنهي حياة "خفير البلاستيك".. جريمة مروعة على سطح مخزن بالأقصر

شهدت منطقة الكلاحين بمحافظة الأقصر جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 38 عامًا، إثر تلقيه 5 طعنات نافذة أعلى سطح مخزن بلاستيك يعمل خفيرًا عليه.

وتلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بعثور الأهالي على جثة المجني عليه «ح.د»، خفير مخزن بلاستيك بنجع الخطباء بدائرة بندر الأقصر.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الأقصر إلى موقع الحادث، وتبين أن الضحية فارق الحياة متأثرًا بطعنات متعددة في أنحاء متفرقة من الجسد، وذلك أعلى سطح المخزن الذي يتولى حراسته. وكشفت المعاينة الأولية أن أسرة المجني عليه بدأت البحث عنه بعدما لم يعد إلى المنزل في موعده المعتاد الساعة السادسة صباحًا، كما لم يرد على هاتفه، ليكتشفوا لاحقًا مقتله فوق سطح المخزن.

وتكثف مباحث بندر الأقصر جهودها لكشف غموض الجريمة، حيث يجري تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع، وتتبع خط سير مرتكبي الواقعة تمهيدًا للقبض عليهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي بدأت التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر، للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.