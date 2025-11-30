مياه القناة: استمرار تطهير شنايش الأمطار استعدادًا لموسم الشتاء

تواصل الفرق الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أعمال تطهير شنايش الأمطار، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختلفة وفق الخطة الزمنية الموضوعة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الشتاء ومواجهة سقوط الأمطار.

وأكد اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على استمرار الأعمال لاستقبال فصل الشتاء من خلال خطة شاملة لتطهير شنايش وبالوعات الأمطار بمحافظات القناة، عبر فرق عمل مقسمة على أنحاء المحافظات الثلاث.

ففي محافظة الإسماعيلية، تم الانتهاء من تطهير شنايش الأمطار في عدد من الأحياء، حيث قامت الفرق الفنية بأعمال التطهير في حي أول بشارع محمد علي والطريق الدائري، وعدد من المناطق في حي ثان بدءًا من طريق بورسعيد مرورًا بمنطقة الشهداء وإدارة عثمان في اتجاه السنترال الرئيسي وشارع المستشفى، وغيرها من الشوارع الرئيسية والفرعية. كما انتهت الفرق الفنية من أعمال تطهير الشارع التجاري بدءًا من ميدان عثمان أحمد عثمان وحتى ديوان عام المحافظة، بالتزامن مع فرق الملس والتطهير التي تقوم بتطهير الشبكات الداخلية بكافة الأحياء، للقضاء على المناطق الساخنة واستخراج كميات كبيرة من المخلفات الصلبة والرواسب.

وأشار رئيس الشركة إلى أن هناك خطة استباقية استعدادًا لفصل الشتاء، مؤكّدًا جاهزية جميع محطات الصرف الصحي بمحافظات القناة والتأكد من كفاءتها للتعامل مع المواقف الطارئة، والانتهاء من تطهير بيارات الصرف الصحي الخاصة بالمحطات. كما تستمر الشركة في تنفيذ الخطة الموضوعة لتطهير جميع المطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، والتأكد من جاهزية وكفاءة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافوري والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة وسيارات السيول على مستوى محافظات القناة، إلى جانب الطلمبات المتنقلة والبدالات لتوفير الدعم الفوري للمناطق الساخنة.