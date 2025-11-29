شهد مستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية، واقعة فوضى عقب قيام خمسة أشخاص باقتحام قسم العناية المركزة والاعتداء على أفراد الأمن وبعض أفراد التمريض، في محاولة لانتزاع جثمان أحد ذويهم الذي تُوفي داخل القسم، متجاهلين الإجراءات الطبية والقانونية الخاصة بتسليم الجثامين.



وكانت إدارة المستشفى، أخطرت مديرية الأمن بحدوث تلفيات داخل العناية المركزة نتيجة اندفاع المتهمين لإخراج جثمان المتوفى مدحت ف. ع (65 عامًا) بالقوة، وتمكنوا بالفعل من حمله ونقله إلى خارج القسم قبل وصول الأجهزة الأمنية.



وفور التحرك إلى مكان البلاغ، حاولت قوات الأمن تهدئة الموقف وضمان سلامة المرضى، إلا أن المتهمين سارعوا بوضع الجثمان في سيارة وفرّوا به خارج المستشفى.



في المقابل، تمكن أمن المستشفى من التحفظ على عدد من المتورطين وهم: فتوح م. ف، أسامة م. أ، هشام م. ف، محمد م. ف، ومدحت م. م، حيث جرى تسليمهم إلى مركز الشرطة.



جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة التي بدأت التحقيق، مع إجراء حصر كامل للتلفيات واتخاذ إجراءات لتعزيز حماية الطاقم الطبي ومنشآت المستشفى.