الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، وجود خطة بالتنسيق مع منظمة اليونسكو للتوثيق الرقمي لقرية القصر التاريخية، وذلك على هامش زيارة دكتورة نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بمصر والسودان، لقرية القصر الإسلامية بمركز الداخلة.

جرى خلال الزيارة مناقشة فرص التعاون بين المحافظة واليونسكو لتقديم الدعم اللازم للمشروع، بهدف الحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي للمنطقة وحمايته من الاندثار أو العبث، وضمان تسجيله رقميًا للأجيال القادمة.

كما استمعت الوفود إلى شرح تفصيلي حول تاريخ القرية ومعالمها الأثرية المتميزة، وجهود المحافظة في الحفاظ على التراث والهوية الثقافية للقرية، وتفقدوا معرض الحرف اليدوية والبيئية بالقرية، والذي يضم مجموعة من المبدعين في مجال الحرف اليدوية والتراثية من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى ورش العمل المخصصة لتعليم الأطفال النحت على جذوع النخل.

وأبدت دكتورة "سانز" إعجابها بهذه المبادرات التي تهدف إلى خلق أجيال جديدة من أصحاب الحرف اليدوية ونقل الخبرات والمهارات الفنية عبر الأجيال، كما وعدت بدراسة دعم الموهوبين منهم من خلال منح تدريبية متخصصة في إيطاليا.