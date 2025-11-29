متحف شرم الشيخ يحتفل بخمس سنوات من الحضارة والإنسانية

جنوب سيناء - رضا السيد:

يستعد متحف شرم الشيخ لإطلاق احتفالية كبرى تحت شعار "خمس سنوات من الحضارة والإنسانية"، احتفالًا بمرور خمس سنوات على افتتاح المتحف، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة جنوب سيناء.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جاري الاستعداد لإطلاق الاحتفالية يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن تتضمن تجربة استثنائية لعروض فلكلورية من قلب سيناء، وفقرة كورال نبض شرم من "قصر ثقافة شرم الشيخ"، بالإضافة إلى ورش فنية تفاعلية تجمع الضيوف والأطفال.

وأوضح مدير المتحف أن الاحتفالية ستجمع تاريخ مصر بروح الفن وقلب الإنسانية، وجرى تنظيمها بمناسبة مرور خمس سنوات على افتتاح المتحف، بالتعاون مع مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال مجانًا، ليكون احتفال هذا العام مختلفًا، بهدف دعم أبطال المستشفى.

وأكد حسنين أنه سيُقام خلال الاحتفالية بازار خيري يعرض أعمالًا فنية من تنفيذ أطفال مستشفى 57357، مشيرًا إلى أن الاحتفالية ستُقام في الساحة الخارجية للمتحف لاستيعاب أكبر عدد من الضيوف.

ولفت إلى أن الدخول مجاني لجميع المشاركين، داعيًا مواطني جنوب سيناء للمشاركة في هذه الفاعلية التي يلتقي فيها التراث بالأمل.