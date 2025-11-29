بعد إنقاذه 13 فتاة.. محافظ المنوفية يلتقي أسرة "شهيد الشهامة" (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، بمكتبه بالديوان العام، بأسرة الشاب البطل حسن أحمد الجزار، ابن قرية منيل دويب بمركز أشمون، والذي لقى مصرعه أثناء إنقاذه 13 فتاة جامعية من الغرق بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة أشمون.

وخلال اللقاء، أعرب محافظ المنوفية عن خالص تعازيه لأسرة "شهيد الشهامة"، داعيًا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومؤكدًا تقديره الكبير لشجاعة الفقيد ودوره الإنساني البطولي، قائلاً لأسرة الشهيد: "أنا تحت أمركم ومكتبي مفتوح في أي وقت."

ووجه المحافظ بصرف 100 ألف جنيه دعمًا ماليًا عاجلًا للأسرة، وتقديم مساعدات عينية متنوعة، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل لزوجة الشهيد كمصدر دخل ثابت يضمن لها حياة كريمة.

وفي لفتة إنسانية، أمر المحافظ بتجهيز المحل الخاص بأسرة الشهيد ودعمه بالسلع والمنتجات اللازمة، إلى جانب صرف مواد غذائية ولحوم وبطاطين للأسرة.

كما وجه بإنهاء إجراءات نقل ابنة الشهيد من مدرسة القنطرة شرق الابتدائية إلى مدرسة الشهيد شوقي عبد الحكيم فورًا، مراعاةً لظروفها وتيسير انتظامها الدراسي.

وفي ختام اللقاء، أعربت أسرة الشهيد عن خالص شكرها وتقديرها للمحافظ على دعمه ووقوفه بجانبهم في مصابهم الأليم، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية خففت كثيرًا من آلامهم وخلّدت ذكرى ابنهم البطل.