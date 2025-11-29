"تلميذتي وصديقتي الوحيدة".. رثاء لضحايا حادث الطريق الساحلي بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، عقب مصرع أسرة مكونة من خمسة أفراد، إثر انقلاب سيارتهم بالطريق الدولي الساحلي بدائرة مركز كفر الدوار، بعد اصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها.

ونعى عدد كبير من أهالي المدينة الضحايا، منهم داليا، إحدى صديقات المتوفية، والتي عبرت عن مشاعرها تجاهها قائلة: "ربنا يرحمك يا رضوى، صاحبتي وحبيبتي الغالية، أجمل وأطيب قلب وأحن إنسانة رضوى أبو عيسى، وبنتها وتلميذتي الغالية عاليا أمير كمون، وباقي الأسرة بالكامل في ذمة الله… ربنا يرحمكم."

كما رثت داليا ابنة صديقتها قائلة: "خلاص مش هاشوف لولو تاني، هاتوحشيني أوي يا لولو. كنتي أغلى الطلاب على قلبي، آخر حصة ليك الخميس الماضي كنتِ شطورة ومسمعة كل اللي عليكِ، وعاملة الواجب كله صح يا حبيبتي. ولما أنا روحت عمرة وعطيتك إجازة كلمتيني وانتِ بتعيطي عشان أرجع، بقى وحشتك أنت كمان. هاتوحشيني أوي يا عاليا، هاتوحشيني أوي بجد."

وأكملت: "ورضوى حبيبتي وصاحبتي الوحيدة، خلاص مابقاش عندي صحاب. لسة قافلة معاها أول مبارح، كانت أطول مكالمة نتكلمها وكأنك بتودعيني يا حبيبتي. قالتلي أنا فرحانة إني بتكلم معاكي، بحس إنك أختي، وكانت بتقولي عاوزة أطلع عمرة أنا وزوجي، وقلت لها قولي نويت أروح عمرة وربنا هاييسرها. رضوى كانت ناوية تطلع عمرة وخططنا لكل حاجة، صحيت على خبر وفاتها هي وزوجها وأولادها الثلاثة، اللهم صبراً، اللهم صبراً."

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث بالطريق الدولي الساحلي أمام قرية الكركون، اتجاه رشيد، ووجود وفيات، وانتقلت الأجهزة الأمنية للموقع، ودُفعت سيارات الإسعاف.

وتبين من المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد أمير محمد عطية كمون، 45 عامًا، مهندس ميكانيكا ومقيم بشارع السكة بمدينة رشيد، أثناء قيادته سيارته عند منزل الكوبري العلوي بالطريق الدولي الساحلي، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها.

أسفر الحادث عن وفاة المذكور وزوجته رضوى محمد فرج، 36 عامًا، طبيبة بيطرية، وأبنائهما الثلاثة، متأثرين بإصاباتهم بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ والبطن، مع حدوث تلفيات شديدة بالسيارة.

أودعت الجثامين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.